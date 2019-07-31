الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم ميزانية التعليم للأسر المصرية

كتبت- ياسمين سليم:

تلتهم الدروس الخصوصية والمجموعات الدراسية النصيب الأكبر من ميزانية التعليم للأسرة المصرية سنويًا، وفقًا لما تظهره نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وبحسب البيانات يبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على التعليم في السنة، 4.5% من إجمالي الإنفاق السنوي للأسرة بقيمة تبلغ 5184 جنيهًا.

ويستحوذ الإنفاق على الدروس الخصوصية والمجموعات الدراسية النصيب الأكبر من فاتورة الإنفاق على التعليم بنسبة 37.7% لإجمالي الجمهورية.

وبحسب البيانات فإن الإنفاق على الدروس الخصوصية في الريف يلتهم نصيب أكبر من ميزانية التعليم في الريف بنسبة 45.6%، مقابل 32.2% في الحضر.

لكن الأرقام توضح أن متوسط إنفاق الأسرة على التعليم عامة في الحضر يبلغ 7189.1 جنيه مقابل 3698.1 جنيه في الريف، وهو ما يشير إلى تفاوت كبير.

ويبلغ الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية نسبة 30.8% من إجمالي الإنفاق على التعليم للأسر المصرية في إجمالي الجمهورية.

وترتفع نسبة الإنفاق على المصروفات الدراسية في الحضر إلى 40.9% مقابل 16.3% في الريف.

ويأتي بند شراء الكتب والأدوات المدرسية ثالثًا في تقسيم الإنفاق على التعليم بنسبة 14.2%، لإجمالي الجمهورية، تليها الانتقالات بنسبة 9.4% ثم الملابس وشنط بنسبة 5.7%.

وتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة إنفاق على التعليم تأتي في محافظة الإسكندرية بنسبة 14.5%، ثم محافظة القاهرة 13% ثم الغربية بنسبة 10.9% والدقهلية بنسبة 10.1%.

وكلما اتجهنا جنوب مصر تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم، حيث تشير البيانات إلى أن محافظة أسوان، هي الأقل انفاقًا على التعليم بنسبة 4.5%، تليها قنا بنسبة 4.8% ثم محافظات الحدود بنسبة 5%، ثم المنيا بنسبة 5.1% وسوهاج بنسبة 5.2%.

وبحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق فإن نصيب الطالب الملتحق بالتعليم الخاص من الإنفاق السنوي للأسرة يعادل حوالي 5 أمثال نصيب الطالب الملتحق بالتعليم الحكومي من الإنفاق السنوي للأسرة.

ويبلغ متوسط نصيب الطالب من إنفاق الأسرة على الملتحقين بالتعليم الخاص في 8753.6 جنيه، بينما تنخفض هذه القيمة للطالب الملتحق بالتعليم الحكومي لتصل إلى 1798.3 جنيه وتصل إلى 1274.1 جنيه للطالب الملتحق بالتعليم الأزهري.