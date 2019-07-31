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    أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

    01:07 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

    ذهب

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت أسعار الذهب في مصر، جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

    وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 657 جنيها، مقابل 655 جنيها أمس.

    ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 563 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 751 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5256 جنيها.

    وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

    وكان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية.

    وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1442.90 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب السوق المحلي غرفة القاهرة التجارية

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