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    "العربية للأسمنت" تتعاقد مع "المصرية للتكرير" لتوريد 300 ألف طن فحم سنويا

    12:21 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    "العربية للأسمنت" تتعاقد مع "المصرية للتكرير" لتوريد 300 ألف طن فحم سنويا

    العربية للأسمنت

    كتبت- شيماء حفظي:

    وقعت الشركة العربية للأسمنت، اتفاقية مع الشركة المصرية للتكرير، لتوريد 300 ألف طن من الفحم البترولي المحلي سنويا، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

    وقالت العربية للأسمنت، في البيان، إن الشركة المصرية للتكرير، بدأت في التوريد اعتبارا من الشهر الحالي.

    وقال سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، إن الاتفاق يأتي في إطار حرص الشركة على خفض التكاليف وتطوير الأداء التشغيلي للشركة من خلال الاعتماد على مصادر طاقة متنوعة.

    والفحم البترولي أو فحم الكوك، هو عبارة عن بقايا صلبة غير متطايرة يتم الحصول عليها كمنتج نهائي في تقطير البترول الخام، ونسبة نقاء فحم الكوك تزيد من الطلب عليه لاستخدامه في العمليات المعدنية وأقطاب الكربون وكوقود.

    الشركة العربية للأسمنت فحم الشركة المصرية للتكرير

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