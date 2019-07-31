أرباح "إيديتا" للصناعات الغذائية ترتفع 63.4% في النصف الأول من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت نتائج أعمال شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة 63.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأربعاء، سجلت الشركة صافي أرباح خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 167.8 مليون جنيه مقابل 102.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال الفترة إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب البيان.

وقالت الشركة، في بيان، إن تعزيز معدلات الربحية، يأتي نتيجة استمرار تحسن تشكيلة المنتجات مع تبني تدابير خفض التكاليف، على الرغم من ارتفاع مصروفات التسويق على خلفية رعاية الشركة لبطولة الأمم الأفريقية.

ومثلت المقرمشات والويفر أبرز القطاعات الأسرع نموا بنسبة 46.7% و41.1% على التوالي، فيما ارتفعت إيرادات قطاعات الكيك، والكرواسون، والحلويات بنسب 3.9%، و5.4%، و2.3% على التوالي.

وارتفعت مبيعات التصدير خلال الستة أشهر بمعدل سنوي 17.3% لتسجل 150.2 مليون جنيه، لتمثل 8.1% من إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.