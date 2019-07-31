التخطيط تشارك في ورشة عمل تدريبية عن جائزة "التميز الحكومي العربي"

القاهرة- مصراوي:

يشارك وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الأربعاء، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الورشة تهدف إلى تعريف وتدريب المُرشحين على المعايير الخاصة بالجائزة لاسيما مفاهيم الجودة والتميز الحكومي مما يُعزز المشاركة الفعالة في الفئات المختلفة للجائزة.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة في جائزة "التميز الحكومي العربي" التي أُطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مايو الماضي، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين الجهاز الإداري في المنطقة العربية لتحقيق التميز الحكومي طبقاً للمعايير العالمية، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إن هدف جائزة التميز الحكومي العربي هو إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

ويشار إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي التي تم الإعلان عنها في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في شهر مايو الماضي ، تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.

وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسة وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسة فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، بحسب البيان.

وتتم عملية تقييم المشاركات في الجائزة وفق ثلاثة مستويات تتضمن لجنة التحكيم، وفريقًا فنيًا، وفرق المقيّمين، بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة في مختلف محطات التقييم.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مجموعة من الأعضاء المستقلين المتخصصين في مجال تقييم التميز الحكومي وفق المعايير والمقاييس العالمية، فيما يتكوّن الفريق الفني وفرق المقيّمين من خبراء ومتخصصين في تقييم أداء المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية وفق معايير حكومة الجائزة لتحديد الفائزين ضمن مختلف الفئات الفردية والمؤسسية للجائزة.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في مايو 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.