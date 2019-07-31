رغم زيادة المبيعات.. أرباح الشرقية للدخان تتراجع 11% العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالي الماضي، بنسبة 11%، على الرغم من زيادة مبيعاتها.

وقالت الشركة في بيان عن ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة، أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء، إن القوائم المالية للعام الماللي المنتهي في 30 يونيو - تحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات – أظهرت تحقيق صافي ربح بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأشارت الشركة، إلى أن إيرادات العام المالي الماضي سجلت 13.8 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة 3.6%.

وأرجعت الشركة، انخفاض الأرباح إلى 3 عوامل، هي انخفاض الدخل من الاستثمار بمقدار 71 مليون جنيه وانخفاض الفوائد الدائنة بمبلغ 456 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة خسائر فروق العملة بمبلغ 106 ملايين جنيه.

وتأسست الشركة الشرقية للدخان في 1920، وهي تحتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر.

وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.