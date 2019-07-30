ما هو خط الفقر وكيف يتم حسابه في مصر؟

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت نسبة الفقر بين المصريين إلى 32.5%، بحسب ما ذكره بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

ويحدد جهاز التعبئة العامة والإحصاء نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن "الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة".

ويوضح الجهاز أن هذه الاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.

ولكي يحدد الجهاز نسبة الفقر لابد أن يضع خطًا للفقر وهو "تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة"، أو ما يسمة بـ "خط الفقر القومي".

وحدد الجهاز خط الفقر القومي في بحث الدخل والإنفاق 2017 –2018 عند مستوى 8827 جنيها للفرد في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

ووفقا لهذه المؤشرات فالجهاز يعتبر أن "الفقراء" هم السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن تكلفة خط الفقر القومي.

وتشير البيانات إلى أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيها في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

وتحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيها شهريا، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيه في الشهر.

ويعتمد الجهاز مؤشر أخر للفقر، وهو الفقر المدقع، والذي يقول إنه "نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي".

ويمثل خط الفقر الغذائي – إلى حد كبير- كلفة البقاء على قيد الحياة، بحسب تعريف الجهاز.

وتظهر البيانات أن 6.2% من السكان في مصر يعانون من الفقر المدقع 6.2%.

وبحسب بيانات الجهاز فإن قيمة خط الفقر المدقع للفرد تبلغ 5890 جنيها في السنة أي 490.8 جنيه في الشهر.

ويقول الجهاز إن خلال الفترة من 1999 -2000 حتى 2008- 2009 شهدت زيادة في نسبة الفقر المدقع، ثم انخفضت هذه النسبة في عام 2010- 2011 واستمرت في الانخفاض في عام 2012- 2013.

وعادت النسبة للارتفاع خلال بحث الدخل والإنفاق 2017- 2018 لتصل إلى 6.2%.

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