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وصل إلى 16.50 جنيه.. الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية التعاملات

05:31 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
وصل إلى 16.50 جنيه.. الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية التعاملات

دولار

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية، قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه البنك الأهلي المصري

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