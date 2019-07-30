أسيوط في المقدمة.. كيف تغيرت خريطة الفقر بين المحافظات في 2017- 2018؟

كتبت- ياسمين سليم:

ترتكز النسبة الأكبر لفقراء مصر في محافظات الصعيد، بريفها وحضرها، وفقًا لما تظهره بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، الذي أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن نتائجه أمس.

وبحسب البيانات الحديثة فإن نحو 32.5% من المصريين يعانون من الفقر، فيما يعاني 6.2% من السكان من فقر مدقع.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن نسبة الفقر في حضر الجمهورية ارتفعت بنحو 7.7% إلى 24.6% من إجمالي سكانه، في عام 2017-2018، مقابل 16.9% في 2015.

كما ارتفعت نسبة الفقر في الريف إلى نحو 38.4% مقابل نحو 35.9% في 2015، بزيادة حوالي 2.44%.

وتقول البيانات إن نسبة الفقراء تزيد في جميع محافظات الوجه القبلي عن المستوى القومي باستثناء محافظة الفيوم.

وترتكز النسبة الأكبر للفقراء في الوجه القبلي، حيث يسكن 40.3% من إجمالي الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 10% من إجمالي الفقراء في حضر الوجه القبلي.

وتتوزع نسبة الفقراء المتبقية بين 26.5% على ريف الوجه البحري و5.3% على حضر الوجه البحري و15.6% على المحافظات الحضرية.

ورغم أن النسبة الكبيرة للفقراء تسكن في ريف الوجه القبلي، إلا أن بيانات الدخل والإنفاق تشير إلى أن مؤشرات الفقر انخفضت بها مقارنة ببحث الدخل والإنفاق 2015 بنسبة تراجع 4.8%.

وتأتي محافظة أسيوط في صدارة أفقر المحافظات المصرية بنسبة 66.7% من سكانها، تليها محافظة سوهاج بنسبة 59.6%، ثم الأقصر بنسبة 55.3%، ثم المنيا بنسبة 54.7%، ثم الوادي الجديد بنسبة 52.6% ومطروح بنسبة 50.1% من سكانها.

وبحسب بحث الدخل والإنفاق فإن حوالي ثلث السكان في محافظة القاهرة من الفقراء بنسبة 31.1%، فيما تبلغ النسبة في الجيزة 34%.

وكانت محافظة بورسعيد هي المحافظة الأقل فقرًا في مصر بنسبة 7.6%، ثم الغربية بنسبة 9.4% ثم دمياط بنسبة 14.6% ثم الدقهلية بنسبة 15.2%.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الفقراء تزيد مع زيادة حجم الأسرة، حيث إن 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وتتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، بحسب ما توضحه بيانات الدخل والإنفاق 2017- 2018.

وكانت أقل نسبة في الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها، فيما ترتفع هذه النسبة بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها.

وتشير البيانات إلى أن 39.2% من الأميين فقراء، بينما كانت هذه النسبة 40.1% في بحث الدخل والإنفاق 2015.

وتستحوذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من أفقر ألف قرية في مصر، لتضم محافظة سوهاج 236 قرية وأسبوط 207 قرى والمنيا 163 قرية، ثم البحيرة بـ 155 قرية وقنا بنسبة 60 قرية.

وتشير البيانات إلى أن 87% من قرى محافظة سوهاج ضمن أفقر ألف قرية، بينما تمثل 88% من إجمالي القرى في أسيوط ضمن أفقر ألف قرية.

وتخلو أفقر ألف قرية في مصر من محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وبني سويف والفيوم، وفقًا لبيانات خريطة الفقر الجديدة.

ووفقًا للبيانات فإن هناك 46 قرية تصل نسبة الفقراء إلى 80% أو أكثر وهم يمثلون 322 ألف شخص فقير.

وتشير بيانات خريطة الفقر المعلنة أمس أن هناك 420 قرية كانت موجود في خريطة 2013 ضمن أفقر 1000 قرية لم تعد موجودة حاليًا في القائمة، بينما انضم 387 قرية جديدة للقائمة.