النقل تبحث مع "الأفریقي للتنمیة" تنفیذ طریق القاھرة- كیب تاون

كتبت- منال المصري:

بحثت وزارة النقل مع وفد البنك الأفریقي للتنمیة، التعاون في عدد من مشروعات الطرق والنقل النھري، خاصة مشروعي طريق القاهرة/ كيب تاون، وإنشاء الحوض العائم ببحيرة ناصر، بحسب بيان من البنك الأفريقي اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة النقل إن كافة مشروعاتها ھدفھا خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمیة الشاملة، وإن مشروعات الطرق وخاصة في الصعید تعتبر نموذجا واضحا في ھذا المجال.

وأضافت أن أحد الطرق التي یمكن أن تكون مجالا للتعاون الاستثماري مع البنك ھو طریق القاھرة /كیب تاون من خلال التعاون في تنفیذ جزء المحور داخل الأراضي المصریة (القاھرة/أرقین).

وذكرت الوزارة أن الطریق يمر بمحافظات الفیوم، وبني سویف، والمنیا، وأسیوط، وسوھاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ثم یمتد الطریق من أسوان وحتى الحدود المصریة مرورا بمفارق توشكا وحتى أرقین خط عرض 22 ومنھا إلى السوداء.

وأشارت الوزارة أن المشروع الثاني الذي یمكن أن یكون مجالا للتعاون الاستثماري المشترك ھو مشروع بناء الحوض العائم ببحیرة ناصر، والذي سیساھم في عملیات إصلاح السفن مما یعود إیجابیا على حركة نقل البضائع بین مصر والسودان وتنمیة السیاحة خلف السد وبین مصر والسودان، مشیرة إلى مشروع ربط بحیرة ناصر ببحیرة فیكتوریا.



وأوضحت أن ھذین المشروعین لھما أھمیة كبیرة لعدة أسباب منھا رئاسة مصر للاتحاد الأفریقي، وحرص مصر على الربط البري والنھري مع الدول الأفریقیة، بالإضافة إلى أن ھذه المشروعات تخدم المواطن المصري والأفریقي، وتفتح آفاقا جدیدة لفرص العمل وتحقق التنمیة الشاملة.

واتفق الطرفان على قیام وزارة النقل بعمل دراسة فنیة وبیئیة واقتصادیة للمشروعین وتقدیمھا إلى البنك لتفعیل التعاون الاستثماري المشترك في ھذین المشروعين.

وحضر اللقاء رئیس الھیئة العامة للطرق والكباري، ورئیس الھیئة العامة للنقل النھري، وقیادات وزارة النقل، وممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وفقا للبيان.