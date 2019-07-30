  • عاجل:تحذير| 5 عقوبات جديدة للمخالفين لتعليمات الحج بالسعودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    01:30 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير.

    وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 655 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

    وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعارالفائدة، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1422.85 دولار للأوقية.

    وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1423.90 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب

    الخبر التالى:

    تأسيس منتدى خاص لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان