تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 655 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعارالفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1422.85 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1423.90 دولار للأوقية.