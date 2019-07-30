الاستثمار: 800 مليون دولار حجم الاستثمارات اليابانية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن الشركات اليابانية أشادت بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والإجراءات التشريعية التي قامت بها الوزارة، والتي تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الوزارة وجود تنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، مشيرة إلى متابعة الوزارة لأعمال الشركات بعد التأسيس، لتسريع بدء العملية الإنتاجية، داعية الشركات اليابانية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشارت الوزارة أن حجم الاستثمارات اليابانية تبلغ حاليا 880 مليون دولار، في ظل وجود 106 شركة، حيث ارتفعت اليابانية بنسبة 74.3% خلال العام المالي الماضي لتبلغ 162.1 مليون دولار، مقارنة بحوالي 93 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

وقال ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، في البيان إن هناك فرص رائعة للاستثمار في مصر، وأن هناك رغبة لدى الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر، حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، بحسب البيان.

وأشار نوكي إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر، موضحا أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس المقبل، سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.

وقال توكوجي كوياما، المدير العام لمكتب تويوتا بالقاهرة، إن الشركة تبحث مع الحكومة المصرية كيفية النهوض بصناعة السيارات، تمهيدًا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأشاد كوياما، بسرعة الإجراءات فيما يخص قطاع الأعمال، بعد إقرار قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمكاتب الشركات وتراخيص العمالة.

وقال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك مصر، إن الشركة افتتحت مصنعين بعد التطور التشريعي الذي قامت به الحكومة المصرية، وفي الطريق لافتتاح المصنع الثالث بمدينة السادس من أكتوبر، بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وشهية مفتوحة للاستثمار من الجانب الياباني، الذي يدرك جاذبية الفرص الاستثمارية بمصر.