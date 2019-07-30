ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، ليتراوح بين 31 و35 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 49 و57 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.