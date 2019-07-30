37.1 ٪‏ من إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب و4.5% على التعليم

كتبت- ياسمين سليم:

تنفق الأسرة المصرية 37.1% من قيمة إنفاقها السنوي على الطعام والشراب، بحسب ما يظهره بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أمس نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وبحسب بيانات الجهاز فإن متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة يبلغ 51.4 ألف جنيه.

ويستحوذ الطعام والشراب على نصيب الأسد من إنفاق الأسرة المصرية السنوي بمتوسط يبلغ 19.05 ألف جنيه أي 37.1% من إجمالي الإنفاق الكلي السنوي للأسرة.

ووفقا للبيانات فإن 27.8% من انفاق الأسرة المصرية على الطعام يذهب للحوم، تليها الخضروات بنسبة 14.2% ثم الحبوب والخبز بنسبة 13% ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.5%.

ويبلغ نسبة الإنفاق على الزيوت والدهون 8.8% ثم الأسماك بنسبة 6.6% والفاكهة 5.7% والسكريات 5.5% والمشروبات بنسبة 3.9%.

وتبلغ نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على السكن ومستلزماته 18.6% من إجمالي

الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 9.5 ألف جنيه، لتكون بذلك البند الثاني الذي تنفق عليه سنويًا.

وينقسم الإنفاق على السكن بين إيجارات بنسبة 60.4%، ثم الكهرباء والغاز بنسبة 21.5% ثم المياه والخدمات المتنوعة بنسبة 8.4%.

وتأتي الخدمات والرعاية الصحية، كثالث بند تنفق عليه الأسرة المصرية بنسبة 9.9% بقيمة تبلغ 5.09 ألف جنيه.

ويتوزع الإنفاق على الصحة بين شراء الأدوية والأجهزة الطبية بنسبة 55.5% وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 28.6% وخدمات مستشفيات بنسبة 15.9%.

ويأتي الإنفاق على الانتقالات والنقل بنسبة 6.1% من إجمالي إنفاقهم السنوي، ثم الإنفاق على الملابس والأقمشة والأحذية بنسبة 4.8%، ثم المشروبات والدخان بنسبة 4.7%.

ويبلغ الإنفاق على التعليم للأسرة المصرية نسبة 4.5% من متوسط الانفاق السنوي بقيمة تبلغ 5184 جنيهًا.

ويستحوذ الإنفاق على الدروس الخصوصية والمجموعات الدراسية النصيب الأكبر من فاتورة الإنفاق على التعليم بنسبة 37.7% ثم الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسبة بنسبة 30.8% ثم الكتب والأدوات المدرسية 14.2% تليها الانتقالات بنسبة 9.4% ثم الملابس وشنط بنسبة 5.7%.

وتشير البيانات إلى أن الأسرة المصرية تنفق 4.4% من انفاقها السنوي على المطاعم والفنادق ثم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.1% والأثاث والتجهيزات والمعدات بنسبة 3.8%.

وبحسب البيانات تنفق الأسرة المصرية نسبة 2.4% من انفاقها على الاتصالات، في حيت يحتل بند الثقافة والترفيه الأخير في نسب الانفاق ليسجل 2.1% سنويا أي نحو 1079 جنيهًا.