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الإحصاء: 7.6% من الأسر المصرية تمتلك سيارات خاصة

09:04 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
الإحصاء: 7.6% من الأسر المصرية تمتلك سيارات خاصة

سيارات خاصة

القاهرة - (أ ش أ):

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة الأسر التي تمتلك سيارات ركوب خاصة بلغت 7.6% من إجمالي عدد الأسر المصرية في عام 2017 - 2018.

وأوضح الجهاز في نتائج بحث الدخل والإنفاق أن نسبة عدد الأسر التي تمتلك سيارات ركوب خاصة في الريف بلغت 3.2% مقابل الأسر في الحضر والتي بلغت 12.9%.

وأشار إلى أن إجمالي الأسر التي تمتلك موتوسيكل / فيسبا، بلغت 9.8%، منها (5% في الحضر و 13.9% في الريف) ، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك دراجة عادية 6.1%( منها 4.7% في الحضر و7.3% في الريف).

وعن حيازة الأجهزة المنزلية، أظهر الإحصاء أن نسبة 96.5% من الأسر يمتلكون ثلاجة منهم 97.9% في الحضر مقابل 95.9% في الريف.

كما تمتلك نسبة نحو 95.7% من الأسر تليفزيونًا ملونًا منهم 97.1% في الحضر مقابل 94.6% في الريف، في حين يمتلك نحو 49.1% من الأسر غسالة ملابس كهربائية عادية و 28.6 % يمتلكون غسالة ملابس أوتوماتيك، بينما تمتلك نسبة 12.2% من الأسر جهاز تكييف منهم 21.2% في الحضر مقابل 4.6% في الريف.

هذا المحتوى من

Asha
سيارات خاصة الأسر المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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