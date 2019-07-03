عمومية بلتون توافق على تشكيل جديد لمجلس الإدارة برئاسة ماجد شوقي

كتبت- دينا خالد:

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة، مدتها ثلاث سنوات بدءا من 26 يونيو الماضي، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة.

وقالت الشركة في بيانها، إن المجلس الجديد ضم كلا من ماجد شوقي كرئيس تنفيذي للمجلس ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار، وإبراهيم محمد حسانين كعضو منتدب وممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار، ونجيب ساويرس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار.

كما تضمن التشكيل تامر مختار المهدي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار، وأيمن سليمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار، ووفاء شكري فريد زقلمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة أوراسكوم للاستثمار.

ويضم التشكيل أيضا أحمد محمود أحمد جلال عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، ومحمد جمال محرم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ومنير فخري عبد النور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

وكانت بلتون أعلنت في بيان للبورصة في 23 مايو الماضي، أن الإدارة العليا لها اتفقت مع شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار- الشركة المالكة لبلتون- على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بين الطرفين.

وذكرت بلتون وقتها، أنه بناءً على هذا الاتفاق سيتقدم سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة، وباسم عزب العضو المنتدب باستقالتهما من مجلس إدارة الشركة.

وتمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة 70% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة، بينما تمتلك شركة أكت فاينانشال 9.56%.