رئيس هونر: هواتف الشركة ستحصل على تحديثات أندرويد بشكل طبيعي

كتب- محمد علاء الدين:

قال هاوس ما، رئيس شركة هونر مصر للهواتف الذكية، إن أزمة حظر بيع المنتجات الأمريكية للشركات الصينية انتهت، وأن مختلف هواتف هونر ستحصل على التحديثات الأمنية الخاصة بنظام التشغيل أندرويد بشكل طبيعي.

وأضاف لمصراوي، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد تغييرات واسعة، أبرزها تراجع مبيعات الهواتف المحمولة في الشريحة السعرية أقل من ألف جنيه وهي شريحة الهواتف التقليدية بسبب تحول أغلب المصريين لاستخدام الهواتف الذكية.

وأوضح رئيس الشركة أن أنماط شراء المصريين للهواتف الذكية تغيرت، فأصبحوا يبحثون عن المواصفات المتطورة في الهاتف.

وبحسب رئيس الشركة فإن الشريحة السعرية بين 3 و5 آلاف جنيه هي الأكثر نموا من حيث المبيعات في السوق المصري.

وبحسب هاوس ما، فإن مبيعات هونر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 250 ألف جهاز، وتستهدف الشركة لزيادتهم إلى 550 ألف جهاز بنهاية العام.

وتسعى الشركة لافتتاح 8 مراكز صيانة في مصر، بالإضافة إلى خدمات الصيانة التي تقدمها شركة راية كوكيل صيانة لهواتف هونر، بحسب رئيس الشركة.

وستطلق شركة هونر بنهاية الشهر الجاري ثلاث هواتف ذكية هي "هونر 20 - هونر 20 برو - هونر 20 لايت".

وتعد شركة هونر للهواتف الذكية شركة شقيقة لشركة هواوي الصينية، وبدأت نشاطها في السوق المصري منتصف العام الماضي.