شركة IBM تنظم مسابقة لتطوير تطبيقات وحلول تقنية لمواجهة ندرة المياه في مصر

(مصراوي)

نظمت شركة IBM بالتعاون مع Rise Up Summit مسابقة Code and Response: Cairo Hackathon والتي جمعت مطورين من الخريجين، والشركات الناشئة، والأكاديميين، ومطوري المؤسسات بهدف خلق حلول جديدة تساعد على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية المرتبطة بالفيضانات، والجفاف، وندرة المياه في مصر، مع التركيز على صحة المجتمع.

وقال بيان صحفي صادر اليوم من الشركة، إن مصر تواجه تحديات في ندرة المياه وتقنيات الري غير الفعالة وتلوث المياه بسبب الظروف المناخية التى أصبحت أكثر جفافاً بالتزامن مع تزايد معدل النمو السكاني، وإن هذا هو ما دفع شركة IBM إلى تنظيم هذه المسابقة من أجل جذب أفضل المطورين في مصر للمشاركة بهدف تطوير تطبيقات وحلول تقنية لمساعدة المجتمعات في الحصول على المياه النظيفة والتعامل مع الفيضانات والجفاف.

وأضاف البيان، أن الفرق المتسابقة قدمت أفكارا مبتكرة حول الحلول التي من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه في مصر، على مدار يومين.

فاز في المسابقة فرقة مكونة من أربعة طلاب من الجامعة الألمانية في القاهرة، حيث قاموا بتأسيس وتطوير نظام جمع نقاط على IBM Cloud لتشجيع مستخدمي عدادات المياه المنزلية على ترشيد الاستخدام.

وضمت لجنة التحكيم في المسابقة كبار المديرين التنفيذيين من شركة IBM وممثلين بارزين عن وزارة الري والموارد المائية، ومنظمة الهلال الأحمر، وRiseUp summit، ومنظمة اليونيسيف، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتعد المسابقة جزءًا من برنامج Code and Response التابع لشركة IBM ، الذي يمثل مبادرة تمتد مدتها على مدار أربع سنوات بتكلفة 25 مليون دولار تهدف لخلق حلول تقنية للمساعدة في إنقاذ الأرواح قبل وقوع الكوارث الطبيعية وبعدها.

قال وائل عبدوش المدير العام لشركة IBM مصر إن الشركة تهدف إلى توحيد جهود المطورين من أجل إيجاد حلول مستدامة وقابلة للتطوير لتحدي المياه الذي يعد أحد أكثر التحديات إلحاحا في مصر، وذلك من خلال استخدام تقنيات الحوسبة السحابية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء.

وقد شارك في برنامج Call for Code 2018 Global Challenge أكثر من 100 ألف مطور من 156 دولة، حيث تم تصميم ما يزيد عن 2500 تطبيقا باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية التابعة لشركة آي بي أم للحد من أثار الكوارث الطبيعية.