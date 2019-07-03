ماذا يعني الاستحواذ على جلوبال تليكوم لمؤشر البورصة الرئيسي؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال تقرير لبنك الاستثمار شعاع، إن إتمام صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، سيؤدي إلى تغير في المؤشر الثلاثيني، حيث من المقرر أن يتم استبدال الشركة بشركة أخرى.

وأوضح التقرير، أن الوزن النسبي لجلوبال تليكوم القابضة يقدر بـ 5.9% وهي صاحبة خامس أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني (الذي يتداول فيه 30 شركة ذات الأوزان النسبية الأكبر في السوق)، وأنه في حال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون القابضة وشطب أسهم جلوبال من البورصة، سيفقد المؤشر هذه النسبة.

وأعلنت شركة جلوبال تليكوم نهاية يونيو الماضي، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة للشركة وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض.

كما تلقت جلوبال عرضا من شركة فيون للاستحواذ على أصول الشركة العاملة بناءً على التقييم المبني عليه سعر عرض الشراء الإجباري وهو ما يعرف بـ "عرض شراء الأصول"، بالإضافة إلى طلب اتفاق من طرف واحد مرسل من شركة فيون بزيادة القرض المعبري الدوار مع الشركة بمقدار 100 مليون دولار

وسيكون على لجنة المؤشرات بالبورصة التدخل الفوري في حال تنفيذ عملية الاستحواذ باستبعاد السهم من مؤشر EGX30 إذا أدت هذه العملية لتراجع نسبة الأسهم حرة التداول في السوق عن 15% وهي الحد الأدنى المنصوص عليه في قواعد الاستمرارية في المؤشر، بحسب تقرير شعاع.

وإذا تم استبعاد سهم جلوبال تليكوم من المؤشر الرئيسي، سينخفض عدد الشركات المقيدة به إلى 29 شركة، ما يعني ضرورة استبدال السهم بسهم شركة أخرى ليكتمل عدد شركات المؤشر EGX30 ويكون 30 شركة مقيدة.

وتشير حسابات شعاع، إلى أن سهم بنك كريدي أجريكول مصر، سيكون مرشحا ليحل محل جلوبال تليكوم، بناء على بيانات عملية التوازن في الأوزان النسبية.

ولكن إذا حل كريدي أجريكول محل جلوبال ستتغير الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسي، حيث يبلغ الوزن النسبي لكريدي أجريكول 3.4% وجلوبال 5.9% ما يعني فراغ نسبته 2.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر، سيتم تعويضه بارتفاع الأوزان النسبية لباقي مكوناته، بحسب تقرير شعاع.

ويرى التقرير أن الوزن النسبي للبنك التجاري الدولي – أكبر وزن نسبي في المؤشر – سيرتفع في هذه الحالة بنسبة 0.95% ليصل وزنه إلى 36.6% وسيرتفع سهم الشرقية للدخان بنسبة 0.23% ليصل إلى 8.8% ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.19% ليصل وزنها النسبي إلى 7.2%.

وسيمتد ارتفاع الأوزان النسبية إلى كل مكونات المؤشر، وستكون أقل الارتفاعات في سهم شركة الحديد والصلب المصرية لتصل إلى 0.2% وشركة العريبة لحليج الأقطان لتصل إلى 0.3%، بحسب تقرير شعاع.