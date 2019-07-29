كيف تطور معدل الفقر في مصر على مدار 19 عاما؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تطور معدل الفقر في مصر على مدار الـ 19 عاما الماضية، حيث سجلت 16.7% في عام 1999-2000، وارتفعت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

وأعلن الجهاز اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن مؤشرات الفقر في مصر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.

وقال الجهاز إن خط الفقر في مصر وفقا لنتائج البحث والإنفاق لعام 2017-2018، ارتفعت قيمته إلى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وبحسب ما أعلنه الجهاز اليوم فإن خط الفقر المدقع للفرد في مصر في بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 بلغ 5890 جنيهًا في السنة، أي ما يعادل نحو 491 جنيهًا شهريا.

وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق، اللواء أبوبكر الجندي، توقع في حوار سابق مع مصراوي، ارتفاع قيمة خط الفقر، في البحث الجديد للدخل والإنفاق بعد تعويم الجنيه في عام 2016.