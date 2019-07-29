الإحصاء: أسيوط أفقر محافظات مصر بنسبة 66.5% من سكانها

كتبت- ياسمين سليم:

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الاحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظة أسيوط هي أفقر محافظات مصر بنسبة بلغت 66.5٪‏ من سكانها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، أن محافظة سوهاج تأتي في المركز الثاني من حيث أكثر المحافظات فقرا بنسبة 59%، ثم المنيا 54%، وقنا 41%.

وبحسب شرف الدين فإن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط هم الأقل فقرا.

وقالت الدكتورة هبة الليثي، استاذ الإحصاء بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، ومستشارة جهاز الإحصاء، إن نحو 236 قرية من سوهاج تقع ضمن أفقر 1000 قرية في مصر، و207 قرى في سوهاج.

وأضافت أن محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنوفية لا يوجد بها أي قرية فقيرة من ضمن أفقر 1000 قرية في مصر.

وأعلن الجهاز، عن ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5% في عام 2017-2018، مقابل 27.8% وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، بزيادة 4.7%.