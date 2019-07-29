جهاز الإحصاء: متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية ارتفع إلى 59 ألف جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 مقابل 44.2 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق في عام 2015.

وأضاف خلال إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق أن متوسط الإنفاق الكلي ارتفع إلى 51.4 ألف جنيه مقابل 36.7 ألف جنيه في بحث 2015.

وبحسب بيانات الجهاز ارتفع متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة في مصر إلى 100.3 ألف جنيه شهريًا خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 81 ألف جنيه في بحث 2015.



وتظهر البيانات التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين أن متوسط الدخل السنوي لأفقر شريحة في مصر بلغت 30.4 ألف جنيه في 2017-2018 مقابل 22.5 ألف جنيه في 2015.

وبحسب بركات فإن قيمة الدعم التمويني ارتفع متوسطه إلى ألفي جنيه مقابل 860 جنيها في بحث 2015.

وقال بركات إن نحو 88٪‏ من الأسر المصرية تحظى بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018.