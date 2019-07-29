جهاز الإحصاء يكشف عن زيادة معدل الفقر في مصر إلى 32.5% في 2017

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7٪‏، مقارنة ببحث 2015.

وأضاف أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.

وبحسب خيرت فإن "البحث يأتي في وقت مهم ومصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.

وخط الفقر الكلي يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق، اللواء أبوبكر الجندي، توقع في حوار سابق مع مصراوي، ارتفاع قيمة خط الفقر، في البحث الجديد للدخل والإنفاق بعد تعويم الجنيه في عام 2016.