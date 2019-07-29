أرباح بنك ناصر الاجتماعي تتجاوز مليار جنيه لأول مرة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الاثنين، إن أرباح بنك ناصر الاجتماعي، تجاوزت المليار جنيه للمرة الأولى منذ إنشائه، لتصل في العام المالي الماضي، إلى نحو مليار و80 مليون جنيه، مقابل 736 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 47%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض التقرير السنوي عن العام المالي 2018-2019 المتضمن تطور مؤشرات أداء البنك خلال العام المالي والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي في 30/6/2019.

وذكر البيان أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018-2019 حيث بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و ٩٨ ألف عميل .

وقالت الوزارة في البيان، إنه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيد كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه فيما يتعلق بمجال النشاط المصرفي للبنك، فإن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيد كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرًا .

وأضاف فاروق أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رفع عدد من الفروع من المستوى (ب) إلى المستوى (أ) وذلك نظراً لزيادة حجم أعمال وعدد عملاء هذه الفروع.