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جامع: 250 مليون جنيه لبنك مصر من أجل تمويل المشروعات متناهية الصغر

02:41 م الإثنين 29 يوليو 2019
جامع: 250 مليون جنيه لبنك مصر من أجل تمويل المشروعات متناهية الصغر

نيفين جامع خلال مؤتمر صحفي اليوم

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز وافق خلال الشهر الجاري على ضخ 250 مليون جنيه لبنك مصر من أجل تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن الجهاز وقع على أربع اتفاقيات تمويلية خلال العام الجاري تتوزع قيمتها بين 200 مليون دولار من البنك الدولي، و95 مليون دولار من صندوق أوبك، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، و45 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وذكرت نيفين جامع أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مستهدفا أن تصل التمويلات إلى 6 مليارات جنيه خلال 2019 بأكمله.

وحضر المؤتمر اليوم أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.

نيفين جامع مؤتمر صحفي جهاز تنمية المشروعات بنك مصر
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