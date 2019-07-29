الوكيل: مصر ضيف الشرف بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي 17 أكتوبر

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن مصر ستكون ضيف الشرف في قمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي، التي ستستضيفها برشلونة بإسبانيا في 17 أكتوبر المقبل، والمنعقدة أثناء المعرض الدولي الثالث والعشرين للاستثمار العقاري "BMP2019".

وأضاف الوكيل، في بيان لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه تمت دعوة وزير الإسكان، وقيادات الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف المصرية للمؤتمر.

وذكر أن الحدث سيجمع أكثر من 1400 من قيادات الاستثمار العقاري والتمويل، والتسويق العقاري من 21 دولة في أوروبا، والوطن العربي، وأفريقيا.

وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر يستهدف خلق تحالفات لمشروعات مستحدثة، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والمدن الذكية، والحفاظ على البيئة من خلال ترشيد الطاقة والمياه وإعادة التدوير وهو ما تحتاجه مصر فى مشاريعها الجديدة.

وأوضح أنه سيتم الترويج لمدن الجيل الرابع التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي متضمنة العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والجلالة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وناصر، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وملوي الجديدة، والفشن الجديدة، لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية.

وقال الوكيل إن المؤتمر سيكون فرصة متميزة للترويج للاستثمار بمصر، حيث سيجمع قيادات كبرى الشركات الأوروبية، والخليجية المتخصصة، إلى جانب البنوك والصناديق الإنمائية، كما سيكون فرصة متميزة لمشاركة الشركات المصرية معها في مشروعات الاستثمار العقاري في أفريقيا لتتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي بدأت مصر في تنفيذها.

وأشار علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، إلى أهمية الترويج الدولي لقطاع الاستثمار العقاري للتعجيل بتنفيذ المدن الجديدة، وخلق فرص عمل خاصة وأن القطاع كان له دور محوري في النهوض بقطاع التشييد والبناء خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير حوالي 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال عز إنه طبقا لتقرير البنك المركزي، شكل قطاع الاستثمار العقاري 12.4% من الاستثمار، و17.6% من جملة الاستثمارات المنفذة في السنة المالية 2018-2019، و9.7% من الناتج المحلى الإجمالي بمعدل نمو 19.3% وهو أكثر من ثلاثة اضعاف معدل نمو الاقتصاد المصري.