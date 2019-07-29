انطلاق مؤتمر التصنيع الرقمي "فاب 15" بمصر لأول مرة في الشرق الأوسط

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي "فاب 15" والذي تستضيفه مصر حتى يوم 4 أغسطس المقبل، بحسب بيان من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وقالت "إيتيدا"، إنها تشارك في نسخة 2019 من مؤتمر "Fab" العالمي كشريك استراتيجي، وذلك بعد أن نجح منظمو الحدث والشركاء في الحصول على حقوق استضافة المؤتمر في مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول وهي كندا، والإمارات، ورواندا، وتايوان، حيث أصبحت مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المؤتمر العالمي.

وأضافت أن استضافة هذا المؤتمر في مصر تعد إشادة دولية قوية بتطور ونمو مناخ ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي والتصنيع الرقمي، حيث يعد المؤتمر هو الأبرز على مستوى العالم في هذا المجال ويضيف قيمة كبيرة إلى مجتمع المصنعين والباحثين الذي ينمو بقوة في مصر.

وذكرت أن تنظيم المؤتمر في مصر كذلك يمنح رواد الأعمال المصريين فرصة التعرف على أحدث التقنيات الرقمية، والتصميم الإلكتروني الحديث، وتقنيات التصنيع.

وتركز الدورة الخامسة عشر من المؤتمر على أربعة مسارات مختلفة بما في ذلك ريادة الأعمال من أجل النمو، ومسار لمناقشة التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع للتعلم، والتصميم من أجل التغيير، وفقا للبيان.

كما يستهدف مؤتمر هذا العام تعزيز المشاركة والتعاون في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي من خلال بناء تحالفات استراتيجية، ونقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات والمستجدات في هذا المجال الحيوي، والعمل على تمكين الدول من إيجاد حلول المشكلات المجتمعية التي تواجهها بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار.

وينعقد المؤتمر في مدينتي الجونة والقاهرة، حيث يبدأ المؤتمر الرئيسي بمدينة الجونة حتى يوم 2 أغسطس، حيث يقام افتتاح المؤتمر وعدد من ورش العمل، ومعرض للشركات والمصنعين، ثم مهرجان التصنيع "Fab Festival"، وجولات التصنيع "Fab Tours"، وحفل ختام المؤتمر بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس.

ويجمع مؤتمر "Fab15" أعضاء أكثر من 1700 معمل للتصنيع الرقمي من حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين البارزين، وأساتذة الجامعات المتخصصة الكبرى، وخبراء التكنولوجيا، ومصممي الإلكترونيات المبتكرة.