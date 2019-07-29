تشكيل لجنة برئاسة وزير الإنتاج الحربي لبحث تحويل سيارات الأجرة للغاز

كتبت منال المصري

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من 6 جهات لبحث تحويل عمل سيارات الأجرة "التاكسي والميكروباص" إلى الغاز الطبيعي.

وأضافت اليوم الاثنين أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي والرقابة الإدارية ووزارة البترول والهيئة العامة للتصنيع.

وبحسب جامع فإن اللجنة تعقد اجتماعها يوميًا لبحث تنفيذ البرنامج قبل نهاية العام الجاري ويتم حاليا حصر أعداد السيارات والميكروباص على مستوى الجمهورية وكذلك إنشاء محطات غاز لتموين السيارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.