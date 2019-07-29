"تنمية المشروعات": توقيع اتفاق منحة أوروبية بقيمة 27 مليون يورو في أغسطس

كتبت- منال المصري:

قال مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز سيوقع على اتفاقية منحة بقيمة 27 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وأضاف مسعود أن هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تستهدف محاربة الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة التي تعاني من هذه الظاهرة وهي الفيوم، وأسيوط، والأقصر، والمنيا، وكفر الشيخ، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة.

وذكر أن الجهاز سيتسلم الدفعة الأولى من منحة بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، خلال أيّام لدعم التطوير الحضاري في 6 محافظات مختلفة من الصعيد والوجه البحري.

وأشار مسعود إلى أن المحافظات المستفيدة من هذه المنحة تشمل الجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، وأسيوط، حيث يستفيد منها حوالي 2 مليون من سكان المناطق المستهدفة، وتتيح حوالي 320 ألف يومية عمل، وذلك بالتعاون مع مديريات الطرق، والإسكان، والشباب، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركات المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.