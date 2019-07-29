أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب بنحو جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 655 جنيها مقابل 656 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 561 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن أي مؤشرات على التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأوقية، وكانت الأسعار هبطت نحو 0.5% في الأسبوع السابق، تحت ضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأوقية.