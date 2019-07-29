بنك الاستثمار يبحث تسوية مديونية بـ 2.5 مليار جنيه على هيئة النقل مقابل أراضي

بنك الاستثمار القومي يستعد لتمويل تحويل سيارات النقل العام إلى الغاز الطبيعي

كتبت منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن البنك يبحث حاليًا تسوية مديونية بقيمة 2.5 مليار جنيه على هيئة النقل العام.

وأضاف لمصراوي أن البنك سيجري التسوية مع هيئة النقل، مقابل الحصول على قطع أراضي، على أن يتم خلال الأيام المقبلة فحص وتقييم هذه الأراضي.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وطالب الهيئة بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار وهيئة النقل العام، يقضى بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضي الهيئة سداداً لمديونية عليها.

وبحسب منتصر فإن البنك سيتولى بعد تسوية المديونية تمويل أسطول الأتوبيسات للتحويل من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي مما يساهم في تقليل التكلفة على الموازنة العامة للدولة وذلك طبقا للمناقشات التي تمت مع رئيس الوزراء.

ووفقًا لبيان من مجلس الوزراء فإن مدبولي طالب مسؤولي الهيئة بالعمل على استثمار العائد من هذه الأراضي في تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وكذا تركيب أجهزة "التتبع الآلي" في كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول.