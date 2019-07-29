المالية: إعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي

كتب- أحمد السيد:

قال وزير المالية، إن وزارته تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، على أن تنتهي منه خلال العام المالي الحالي.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تسعى إلى طرح المسودة الأولى للقانون الجديد خلال شهرين، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضم التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال موتمر صحفي لوزارة المالية اليوم الاثنين للاحتفال بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والإعلان عن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي.