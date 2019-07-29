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أحمد كجوك: تسوية 26.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية العام الماضي

12:20 م الإثنين 29 يوليو 2019
أحمد كجوك: تسوية 26.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية العام الماضي

أحمد كجوك نائب وزير المالية

كتب- أحمد السيد:

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية نجحت في تسوية نحو 20 مليار جينه من المتأخرات الضريبية من الجهات الحكومية خلال العام المالي الماضي.

وأضاف نائب الوزير، أن وزارته نجحت أيضا خلال العام الماضي في تسوية 6.5 مليار جنيه متأخرات على المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال موتمر صحفي لوزارة المالية اليوم الاثنين للاحتفال بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والإعلان عن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي.

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