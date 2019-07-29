الحكومة تطلق مبادرة تحسين القطن المصري ليعود ملك الأسواق

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم إطلاق مبادرة تحسين القطن من العام المقبل لإعادة سمعة القطن المصري "كملك" الأقطان في الأسواق.

وأوضح خلال مؤتمر جماهيري مع مزارعي القطن أقيم في محلج الفيوم اليوم الاثنين أن هذه المبادرة تم تنفيذها في باكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة وسيتم تطبيقها في مصر.

تستهدف مبادرة تحسين القطن رفع قيمة القطن وتصديره في شكل غزول من خلال ضخ استثمارات في هذا القطاع لإضافة قيمة مضافة للقطن المصري بحسب الوزير.

وقال إن الحكومة والمجتمع يتحملان مسؤولية تدهور حالة القطن المصري على مدار سنوات.

وأضاف الوزير أن الحكومة حاليا تولي اهتماما كبيرا بإعادة سمعة القطن آلمصري وزراعة وتجارة وحليج القطن كمرحلة أساسية لتطوير القطن ويليها تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وشكلت الحكومة لجنة لتطوير الأقطان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وكانت عملية تجارة القطن تتضمن عددا من السلبيات لكن تستهدف الوزارة التغلب على هذه السلبيات.

وسيتم تجميع الأقطان في 18 مركز تجميع تستقبل القطن من الفلاحين في أكياس دوبارة يتم تسليمها مسبقا.

وقال الوزير إنه سيتم إتاحة هذه الأكياس خلال الأسبوع الأول من أغسطس.