جامع: 260 مليون جنيه لتمويل 35 مشروعا للتطوير العمراني بالقاهرة والجيزة

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 260 مليون جنيه لتمويل مشروعات التطوير العمراني في الأماكن غير المخططة بأربعة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة في ميت عقبة، وأرض اللواء، والزاوية الحمراء، وعزبة خير الله.

وأضافت نيفين جامع لأن عدد المشروعات المستفيدة من التمويل في هذه المناطق بلغ 35 مشروعا، حيث تتوزع بين 16 مشروعا في الجيزة (ميت عقبة، وأرض اللواء)، و19 مشروعا في القاهرة (عزبة خيرالله والزاوية الحمراء).

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وذكرت نيفين جامع أن هذه المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الإنفاق وكباري المشاة.

كما تشمل المشروعات تطوير عدد من المدارس، والمؤسسات الصحية، والأسواق، ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب، والمناطق الخضراء، والمساحات المفتوحة.

وأشارت إلى أن عدد من استفاد من هذه المشروعات يزيد عن 370 ألف أسرة في عزبة خير الله، والزاوية الحمراء، وأكثر من 200 ألف أسرة في أرض اللواء، وميت عقبة.

وضم البرنامج برامج تدريبية للأنشطة الحرفية لحوالي 70 سيدة على أعمال السباكة البسيطة بمحافظة الجيزة، في إطار نشر ثقافة الحفاظ على قطرة المياه، بحسب نيفين التي أكدت أن الجهاز يعد حاليا برامج تدريبية أخرى على تدوير المخلفات الصلبة، والمشغولات اليدوية، والخياطة، والحاسب الآلي.

وقالت نيفين جامع إن الجهاز استهدف من تنفيذ هذه الأنشطة تحسين حياة المواطنين للسكان في المناطق الأربعة المستهدفة، حيث ساهم برنامج الارتقاء الحضري في تعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، موضحة أن الجهاز يتولى إدارة هذه المشروعات بتمويل من الوكالة الفرنسية، من خلال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.