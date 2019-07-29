قطاع الأعمال: عودة بورصة القطن تدريجيًا مع تطبيق نظام جديد للتداول

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال إن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن تعد عودة تدريجية لبورصة القطن.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر جماهيري بحضور مزارعي القطن المقام في محلج الفيوم المطور اليوم الاثنين أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علني يتم بعد تسليم الفلاح للقطن في أكياس معينة في مراكز تجميع القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال الوزير إنه سيكون للفلاح حرية اختيار بيع محصوله أو عدمه حسب السعر في المزاد على أن تكون الشركة القابضة ملزمة بتوريد مستحقات الفلاح خلال أسبوع من بيع القطن في المزاد.

وبحسب الوزير فإنه تم تجهيز 18 مركزًا لتجميع القطن بتكلفة 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه وزارته تحملت هذه التكلفة للتسهيل على الفلاحين.

وقال عصام سعد محافظ الفيوم، إن منظومة تداول القطن الجديدة والذي تنطلق تجريبيا على أرض المحافظة انجازا يساهم في تطوير صناعةالغزل والنسيج في مصر.

وأضاف سعد أن القطن المصرى يتمتع بسمعة عالمية ويجب المحافظة عليه لذا هناك تعاون مستمر ببن جميع الجهات المعينة لتطوير منظومة القطن.

وأكد سعد أن وجود محلج مطور بمحافظة الفيوم يجعل المحافظة مقصدا هاما للتجارة الاقطان على مستوى الجمهورية.

وقال عصام سعد محافظ الفيوم، إن منظومة تداول القطن الجديدة والذي تنطلق تجريبيا على أرض المحافظة انجازا يساهم في تطوير صناعةالغزل والنسيج في مصر.

وأضاف سعد أن القطن المصرى يتمتع بسمعة عالمية ويجب المحافظة عليه لذا هناك تعاون مستمر ببن جميع الجهات المعينة لتطوير منظومة القطن.

وأكد سعد أن وجود محلج مطور بمحافظة الفيوم يجعل المحافظة مقصدا هاما للتجارة الاقطان على مستوى الجمهورية.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام أمس عن تفاصيل منظومة جديدة للقطن المصري، سيبدأ تطبيقها تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم.

وبحسب بيان من الوزارة فإن اللجنة الوزارية المشكلة للنهوض بالقطن انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا الموسم، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.

وقال البيان إنه سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر.

وأضاف البيان أنه لن يُسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس من وسطاء.

وقالت الوزارة إنه سيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية.

وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل.

وقال البيان إنه اللجنة ستضع الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد.

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