النفط يهبط بفعل المخاوف الاقتصادية ومؤشرات على تهدئة توترات الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة بما يشير لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، وارتفعت الأسعار 1.6% في الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا بما يوازي 0.4% إلى 56 دولارا للبرميل، وزاد الخام 1% في الأسبوع الماضي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني مع ازدهار إنفاق المستهلكين وتعزز آفاق استهلاك النفط

لكن النمو خارج الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أسرع، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ويجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات بينهما في مايوالماضي، فيما يسعى الجانبان لتسوية الخلافات العميقة بينهما، لكن التوقعات تشير إلى ضآلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدى يومين، وفقا للوكالة.

وينصب اهتمام المتعاملين والمستثمرين على اجتماعات بنوك مركزية كبرى من بينهما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، في الملف النووي عباس عراقجي أمس الأحد، إن الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 كان "بناء"، لكن هناك مسائل بقيت دون حل، وستواصل طهران تقليص التزاماتها النووية إذا لم ينقذ الأوروبيون الاتفاق.