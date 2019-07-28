أسعار الألومنيوم تتراجع ألف جنيه في الطن خلال يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الألومنيوم بنحو ألف جنيه في الطن، منذ بداية الشهر الجاري، مع تراجع سعر المعدن عالميا، بحسب ما قاله محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي.

وقال حنفي لمصراوي، إن سعر الطن تراجع مع بداية يوليو الجاري بنحو ألف جنيه، ليصبح سعره حوالي 48.5 ألف جنيه، مقابل 49.5 ألف جنيه يونيو الماضي.

وسجل سعر طن السلندرات بنحو 39 ألف جنيه، وسعر طن الشرايح بنحو 50 ألف جنيه، وسعر طن السلك بنحو 38 ألف جنيه، وفقا لما ذكره حنفي.

وتوقع حنفي، أن تواصل أسعار الألومنيوم تراجعها خلال الشهر القادم.

وكان حنفي، قد ذكر لمصراوي، في وقت سابق، أن سعر خام الألومنيوم المحلي يتحدد كل شهر من خلال سعره في البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن وضريبة القيمة المضافة، لذا فهو يتأثر بالأسعار العالمية.

وأشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم تسعر منتجاتها بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر البورصة العالمية.