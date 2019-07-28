تأجيل سفر لجنة زيارة موقع إنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إنه تم تأجيل سفر لجنة الخبراء التي كان من المزمع توجهها اليوم إلى الأردن للمعاينة الفنية لمنطقة المركز اللوجستي بمنطقة المفرق.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، أضاف الوكيل أن تأجيل سفر اللجنة يأتي لحين انتهاء انتخابات الغرف واتحادها العام، حتى يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر.

وكان أحمد الوكيل، اتفق مع نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجاري لوفد متخصص لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المفرق بالأردن، بحسب بيان سابق من اتحاد الغرف.

وذكر الوكيل وقتها أن هذا المشروع يأتى كآلية ناجزة لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدي، خلال قمة ثلاثية بالقاهرة، على تفعيل شراكة استراتيجية، ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري.

وكانت أزمة اندلعت في الغرف التجارية بعد تأخر صرف مرتبات الموظفين بها، نتيجة تأخر وزارة التجارة والصناعة في إعلان أسماء المعينين الجدد في مجالس إدارات الغرف، ومن ثم تشكيل هيئة المكتب لكل غرفة، حيث كان من المقرر صدور هذا القرار منذ بداية شهر يوليو الجاري.

وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، منشورا تم تعميمه على جميع الغرف التجارية، بقيام هيئات مكاتب الغرف القائمة في 30 يونيو الماضي بتصريف الأمور المالية الحتمية تسييرًا للأعمال، بعد أزمة تأخر صرف الرواتب للعاملين بالاتحاد، بحسب بيان من الاتحاد مساء أمس الأربعاء.