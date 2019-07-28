قرار جديد بتوطين عدد من المهن في قطاع السياحة بالسعودية

القاهرة- مصراوي:

قررت وزارة العمل السعودية، توطين "سعودة" عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري.

وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى والمنتجعات والشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.

وسيبدأ العمل بالقرار من تاريخ أول شهر 5 للعام الهجري المقبل، أي بنهاية العام الميلادي الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة العمل السعودية.

وصنف القرار عملية السعودة في القطاع السياحي على 3 مسارات كان أولها قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في مجموعة من الإدارات وما يتبعها من وحدات فرعية وهي "الحجوزات والمشتريات والتسويق والمكاتب الأمامية".

واستنثى القرار هذا المسار مهن حامل الحقائب وعامل صف السيارات والسائق والبواب.

وبحسب القرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: "نائب مدير فندق ومساعد مدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات ومندوب وإداري وممثل المبيعات ومشرف النادي الصحي ومشرف خدمات عامة في فندق وكاتب استلام بضائع ومستلم طلبات خدمة الغرف ومضيف مطعم أو مقهى وكاتب استعلامات سياحية وسكرتير تنفيذي وكاتب إداري عام وموظف إداري ومنسق إدارة".

كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70% في مهنتي مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات.

وقال القرار إنه يجب ألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية- إن وجدت- لكل منشأة وهي مشرف أغذية ومشروبات ومشرف خدمة الغرف ومشرف قسم الحفلات ومشرف مغسلة.

وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1/ 5/1441هـ للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1/ 11/1441هـ للمشرفين ومساعدي المدراء، واعتبارًا من 1/ 5/ 144هـ للمدراء.

وحظر القرار على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال القرار إن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.