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    غدا.. "تنمية المشروعات" يعقد مؤتمرا لعرض نتائج "تطوير المناطق العشوائية"

    03:31 م الأحد 28 يوليو 2019
    غدا.. "تنمية المشروعات" يعقد مؤتمرا لعرض نتائج "تطوير المناطق العشوائية"

    نيفين جامع

    كتبت- منال المصري:

    ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤتمرا صحفيا موسعا، غدا الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج "الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة" تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة".

    وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، ينفذ الجهاز برنامج "تطوير المناطق العشوائية"، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

    ومن المقرر أن يحضر المؤتمر غدا، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحافظا القاهرة والجيزة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

    وسيشمل المؤتمر عرضا كاملا لخطة الدولة التي يشارك فيها جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمناطق العشوائية.

    جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي الجيزة المناطق العشوائية

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