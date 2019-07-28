بعد تقديمها في يوليو.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ليصبح الموعد في 15 سبتمبر، و20 أكتوبر، على أن يتم صرف مرتبات أغسطس اعتبارا من يوم 8 من الشهر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "جددت وزارة المالية، تأكيدها على أنه سيتم صرف مرتبات أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه".

وأضافت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وتم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومي 29 و30 يوليو الحالي.

ووجَّهت الوزارة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر في المواعيد المقررة؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

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