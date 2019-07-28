انتخاب علاء عز نائبا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطي للتجارة لدورة جديدة

كتبت- منار الرخ:

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطي للتجارة والخدمات، علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، نائبا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والأفريقية، في بيان له اليوم الأحد، إن هذا الاتحاد له أهمية في جذب الاستثمارات في النقل واللوجستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفي تطوير تجارة التجزئة، وإنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد له أيضا في تنمية أهمية تنمية صادرات مصر من الخدمات التي تشكل نصف جملة الصادرات، حيث تخلق هذه القطاعات 54% من الناتج المحلي، و59% من التوظيف، و58% من الاستثمارات.

وذكر علاء عز، أن مصر تقود العلاقات الاقتصادية الإقليمية، حيث يتولى أحمد الوكيل، رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي" الذي يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذلك اتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه مصر، ويضم 43 اتحاد غرف لـ 43 دولة أفريقية تجمع 60 مليون شركة.

وأوضح الوكيل، أن رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك التنظيمات الإقليمية هي آلية هامة تتكامل مع مبادرات الدولة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حل مشاكل الشركات المصرية على المستوى القطاعي والفردي.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات تعتبر كذلك الممثل القانونى للقطاع الخاص أمام التنظيمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وقال علاء عز، إن الاتحاد الأوروبي يتيح 4 مليارات يورو لتمويل وضمان الاستثمار في أفريقيا للشركات الأوروبية بالشراكة مع شركات دول البحر الأبيض في إطار برنامج الاستثمار الخارجي الأوروبي.

وأضاف أن هناك برنامجا جديدا لتنمية هذا التعاون الثلاثي يجري إعداده ليبدأ في الربع الأخير من هذا العام، ليقدم منحا ومعونة فنية لمنظمات دعم الأعمال، وقروضا ميسرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي للتحالفات الاستثمارية الأورومتوسطية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والنقل واللوجستيات والزراعة في أفريقيا.