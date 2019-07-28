وزارة قطاع الأعمال تكشف عن ملامح النظام الجديد لتداول القطن

كتبت- شيماء حفظي:

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل منظومة جديدة للقطن المصري، سيبدأ تطبيقها تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد فإن اللجنة الوزارية المشكلة للنهوض بالقطن انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا الموسم، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.

وبحسب البيان فإن اللجنة المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، تهدف للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.

ويهدف النظام الجديد إلى مواجهة السلبيات في نظام التداول السابق والذي أدى إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصري بين الأقطان العالمية، وفقًا للبيان.

وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

وبحسب البيان فإنه سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر.

وأضاف البيان أنه لن يُسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس من وسطاء.

وحددت الوزارة عدد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف، لاستلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع 6 أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وفقًا للبيان.

وقالت الوزارة إنه سيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية.

وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل.

وقال البيان إنه اللجنة ستضع الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد.

وذكر البيان إن اللجنة المشرفة على مراكز الاستلام ستمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وبحسب البيان ستتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعاً طبقاً للمواصفات الفنية.

وقال البيان إن المنتجين ملتزمون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة في كل مركز إداري بكل محافظة.

وأضاف البيان أنه سيتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج، وفقًا للبيان.

وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التي تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا.

وقالت الوزارة إنها انتهت من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة إنتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا بحوالي ثلاث مرات.

وذكر البيان أن قيادات من وزارة قطاع الأعمال عقدت اجتماعًا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاءها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن.

ويزور وفد من الوزارة غدًا محافظة الفيوم لعقد لقاء مزارعي محافظتي الفيوم وبني سويف لشرح نظام القطن الجديد.