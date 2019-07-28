الصناعة تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز التدريب المهني

كتبت- دينا خالد:

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، خطة قبول دفعة العام التدريبي 2019/2020 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية.

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الإرتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

واضافت الوزارة، أنه من المقرر قبول العام الحالي 22 ألف و367 طالب وطالبه وبزيادة قدرها 5 آلاف و 252 طالب وطالبة بنسبة زياده قدرها 31%عن العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن المصلحة بدأت بالفعل في تلقى طلبات قبول الطلاب منذ الأسبوع الأول من الشهر الجارى وذلك حتى الوصول الى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وأضافت الوزارة أن شروط الالتحاق بمراكز سيارات إمبابة وكفر الزيات ومحرم بك بالأسكندرية، تتضمن حصول الطالب علي الشهادة الاعدادية دفعة 2018/2019 بمجموع لا يقل عن 180 درجة واجتياز اللياقة البدنية والمهنية والطبية.

ووأوضحت الوزارة أن مركز سيارات إمبابة يستوعب 160 طالب ومركز سيارات كفر الزيات يستوعب 160 طالب ومركز سيارات محرم اسكندرية يستوعب 230 طالب .

واضافت الوزارة أن شروط التقدم للالتحاق والقبول بباقي مراكز التدريب المهني تتطلب الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العامين الحالي والسابق والحصول علي الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز علي حدة واجتياز القدرات المهنية والكشف الطبي.