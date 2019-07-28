المالية: تقديم موعد صرف مرتبات أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس إلى اليوم الثامن من الشهر المقبل، بدلا من اليوم الرابع والعشرين من نفس الشهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على كافة الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها وهو اليوم الثامن من الشهر المقبل قبل عيد الأضحى المبارك.

وكانت الوزارة أصدرت كتابا دوريا في بداية الشهر الجاري، تضمن تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

وصرفت المالية مرتبات شهر يوليو بدءا من يوم الأحد الرابع عشر من الشهر الجاري، على أن تصرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من أغسطس ولمدة خمسة أيام عمل.

ومن المقرر أن تصرف المالية مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة أيام عمل، وأن تصرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.

وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.