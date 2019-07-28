الاستثمار تصدر كتابا بشأن دعوة جمعيات الشركات مع نقص أعضاء مجلس الإدارة

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الأحد، إنها أصدرت كتابا دوريا بشأن تنظيم دعوة الشركات لعقد الجمعيات العمومية في حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت الهيئة أن الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2019 صدر في إطار حرص الهيئة على وضع الضوابط التي تكفل تطبيق صحيح أحكام القانون، وإزالة اللبس الذي قد يعتري تطبيق بعض قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.