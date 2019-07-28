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    الاستثمار تصدر كتابا بشأن دعوة جمعيات الشركات مع نقص أعضاء مجلس الإدارة

    11:23 ص الأحد 28 يوليو 2019
    الاستثمار تصدر كتابا بشأن دعوة جمعيات الشركات مع نقص أعضاء مجلس الإدارة

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الأحد، إنها أصدرت كتابا دوريا بشأن تنظيم دعوة الشركات لعقد الجمعيات العمومية في حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة.

    وأضافت الهيئة أن الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2019 صدر في إطار حرص الهيئة على وضع الضوابط التي تكفل تطبيق صحيح أحكام القانون، وإزالة اللبس الذي قد يعتري تطبيق بعض قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

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    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الهيئة العامة للاستثما الجمعيات العمومية
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