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    رويترز: دانة غاز الإماراتية تفوض مستشارا لبيع أصولها في مصر

    10:46 ص الأحد 28 يوليه 2019
    رويترز: دانة غاز الإماراتية تفوض مستشارا لبيع أصولها في مصر

    دانة غاز

    القاهرة- وكالات:

    قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان والعراق.

    وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

    ورفض متحدث باسم دانة غاز التعقيب فيما لم يرد تيودور بيكرينج هولت آند كو على طلب التعليق الذي أرسل في غير ساعات العمل، بحسب وكالة رويترز.

    وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

    شركة دانة غاز الإمارات مصر الاستثمار

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