وفد من قطاع الأعمال يزور الفيوم وبني سويف غدًا لعرض نظام تداول الأقطان الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

يزور وفد من وزارة قطاع الأعمال العام محافظتي الفيوم وبني سويف، غدًا الاثنين، لقعد لقاء عاما مع مزارعي القطن في الفيوم وبني سويف، نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد فإن الوفد سيعرض النظام الجديد لتداول الأقطان والذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني محصول القطن.

ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات في نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصري لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية، بحسب بيان صحفي.

ويتمكن المزارعون، وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن.

ويعقد اللقاء بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.