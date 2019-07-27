6.2 مليار جنيه إيرادات فودافون مصر في الربع الأول من العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة فودافون مصر إيرادات بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول للعام المالي الجاري ما يوازي 313 مليون يورو، بنمو قدره 13.6% عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية لشركة فودافون البريطانية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام، ويشمل الربع الأول لعام المالي للشركة الفترة من "أبريل وحتى يونيو الماضيين"، واحتسبت شركة فودافون سعر اليورو بـ 19.11 جنيه في الربع الأول.

وبحسب نتائج أعمال مجموعة فودافون العالمية، فقد ارتفع عدد عملاء الشركة من 39.12 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 39.33 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي، وبذلك تكون الشركة أضافت نحو 213 ألف عميل جديد لقاعدة عملائها.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المنشورة على موقع الشركة الأم، فإن نحو 10.1% من العملاء الجدد التي جذبتهم الشركة على نظام الفاتورة بعدد 127 ألف عميل، بينما بلغ عدد العملاء الجدد لنظام الكروت المدفوعة مقدما نحو 86 ألف عميل.

وأظهرت نتائج الأعمال زيادة عدد عملاء فودافون لخدمات الإنترنت الثابت من 529 ألف عميل في مارس الماضي ليصل إلى 567 ألف عميل بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 38 ألف عميل جديد.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة استهلاك عملاء فودافون نحو 105.4 ألف تيرا بايت للإنترنت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 86 ألف تيرا بايت في الربع الرابع من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 19.4 ألف تيرا بايت.